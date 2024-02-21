Синоптик рассказал о погоде в Москве весной

В Москве будет крайне неустойчивая весна, по ночам возможны сильные морозы, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом пишет РИА «Новости».

Метеоролог пояснил, что финал этой недели пройдет под знаком оттепели. На погоду будут влиять одновременно сибирский антициклон и североатлантический циклон, их взаимодействие приведет к устойчивому выносу влажного воздуха черноморского происхождения.

В ночные часы, заметил синоптик, столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, днем температура воздуха будет от +1° до +4°, что скорее характерно для марта.

Тишковец пояснил, что под занавес зимы «появится ощущение неотвратимости грядущей весны, которое, впрочем, обманчиво».

В начале следующей недели (26 февраля) по ночам ожидаются морозы, от -7° до -12°, с наступлением весны до -10° и даже до -15°. Днем температура будет колебаться от 0 до -5°, констатировал синоптик.