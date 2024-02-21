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Тишковец предсказал неустойчивую весну в Москве

В Москве будет крайне неустойчивая весна, по ночам возможны сильные морозы, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом пишет РИА «Новости».

Синоптик рассказал о погоде в Москве весной
© ТАСС

Метеоролог пояснил, что финал этой недели пройдет под знаком оттепели. На погоду будут влиять одновременно сибирский антициклон и североатлантический циклон, их взаимодействие приведет к устойчивому выносу влажного воздуха черноморского происхождения.

В ночные часы, заметил синоптик, столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, днем температура воздуха будет от +1° до +4°, что скорее характерно для марта.

Тишковец пояснил, что под занавес зимы «появится ощущение неотвратимости грядущей весны, которое, впрочем, обманчиво».

В начале следующей недели (26 февраля) по ночам ожидаются морозы, от -7° до -12°, с наступлением весны до -10° и даже до -15°. Днем температура будет колебаться от 0 до -5°, констатировал синоптик.

Таким образом, резюмировал Тишковец, грядущая весна будет крайне неустойчивой.

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