Синоптик Колесов: Жители Петербурга видели солнце всего пять раз за 10 дней февраля
Вторая декада февраля подошла к концу. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, как долго солнце освещало город за этот период.
Всего за десять дней февраля солнце в Петербурге выглядывало пять раз. Таким образом, тепло и свет радовали петербуржцев чуть больше 19 часов.
По словам специалиста, это примерно половина от возможных значений, так как, например, в 1963 году за указанный период было зафиксировано 42 часа солнечного сияния, а в 2011 году солнце в первой половине февраля светило на протяжении 38,6 часа, передает Neva.Today.
В настоящее время в городе сохраняется облачная погода без существенных осадков. На дорогах по-прежнему сохраняется гололедица, сообщает газета «Петербургский дневник».
В регионах России, где выпало много снега, начало весны, вероятно, не будет теплым. Об этом 21 февраля рассказал руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, при отсутствии снега солнце хорошо прогревает земную поверхность, после чего тепло передается в воздух.