Жители Петербурга видели солнце всего пять раз за 10 дней февраля

Вторая декада февраля подошла к концу. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, как долго солнце освещало город за этот период.

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Всего за десять дней февраля солнце в Петербурге выглядывало пять раз. Таким образом, тепло и свет радовали петербуржцев чуть больше 19 часов.

По словам специалиста, это примерно половина от возможных значений, так как, например, в 1963 году за указанный период было зафиксировано 42 часа солнечного сияния, а в 2011 году солнце в первой половине февраля светило на протяжении 38,6 часа, передает Neva.Today.

В настоящее время в городе сохраняется облачная погода без существенных осадков. На дорогах по-прежнему сохраняется гололедица, сообщает газета «Петербургский дневник».