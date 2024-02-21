В Москве до 2030 года построят три линии метро

До 2030 года в Москве откроются три новые линии метро: Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. Кроме того, будут реконструированы девять станций МЦД, а на Ярославском и Павелецком направлениях железной дороги начнет действовать московское тарифное меню, как на МЦД. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

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Планами по развитию транспортной системы на ближайшие годы он поделился на своем сайте. Главная цель этих планов - путь для 1 млн пассажиров должен сократиться на 10-30 минут в сутки. Это произойдет и за счет новых станций метро, которые откроются там, где сейчас нет подземки, и благодаря новым пересадкам и маршрутам в целом.

При этом МЦД-5 до 2030 года не появится. Для этого диаметра нужно рыть тоннель под центром города, соединяющий Ярославское и Павелецкое направления железной дороги. Поэтому пока власти планируют просто включить эти направления в тарифную систему московского транспорта. В результате она охватит все пригородные направления.

"Это позволит пассажирам принимать решение о своем маршруте исходя из времени и удобства, а не стоимости поездок", - подчеркнул Собянин.

Также к 2030 году планируется организовать тактовое движение поездов на всем Центральном транспортном узле. Составы, связывающие Москву с областными центрами и крупнейшими городами Центральной России, будут ходить в шесть раз чаще.