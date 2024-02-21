В Москве до 2030 года построят три линии метро
До 2030 года в Москве откроются три новые линии метро: Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. Кроме того, будут реконструированы девять станций МЦД, а на Ярославском и Павелецком направлениях железной дороги начнет действовать московское тарифное меню, как на МЦД. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.
Планами по развитию транспортной системы на ближайшие годы он поделился на своем сайте. Главная цель этих планов - путь для 1 млн пассажиров должен сократиться на 10-30 минут в сутки. Это произойдет и за счет новых станций метро, которые откроются там, где сейчас нет подземки, и благодаря новым пересадкам и маршрутам в целом.
При этом МЦД-5 до 2030 года не появится. Для этого диаметра нужно рыть тоннель под центром города, соединяющий Ярославское и Павелецкое направления железной дороги. Поэтому пока власти планируют просто включить эти направления в тарифную систему московского транспорта. В результате она охватит все пригородные направления.
"Это позволит пассажирам принимать решение о своем маршруте исходя из времени и удобства, а не стоимости поездок", - подчеркнул Собянин.
Также к 2030 году планируется организовать тактовое движение поездов на всем Центральном транспортном узле. Составы, связывающие Москву с областными центрами и крупнейшими городами Центральной России, будут ходить в шесть раз чаще.
А в некоторые города можно будет добираться быстрее. Например, проект ВСМ-1 "Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург" позволит сократить время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом вдвое - с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут, пишет Собянин.