Московские резиденции Деда Мороза будут работать до 31 марта

«Новые усадьбы Деда Мороза пользуются популярностью как у юных москвичей, так и у их родителей. К середине февраля в них успели побывать около 100 тысяч человек. На площадках прошло более 1,9 тысячи мероприятий. На квесты и творческие занятия с открытия пришли свыше 15 тысяч гостей», — рассказал глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.