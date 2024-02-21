Московские резиденции Деда Мороза будут работать до 31 марта

В трех парках Москвы усадьбы Деда Мороза будут работать до конца марта
Резиденции Деда Мороза, созданные по мотивам сказок «Снежная королева», «Морозко» и «Простоквашино», будут работать до 31 марта. Все желающие смогут увидеть сказочных персонажей на территории парков «Измайлово», Олимпийской Деревни и «Митино». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Новые усадьбы Деда Мороза пользуются популярностью как у юных москвичей, так и у их родителей. К середине февраля в них успели побывать около 100 тысяч человек. На площадках прошло более 1,9 тысячи мероприятий. На квесты и творческие занятия с открытия пришли свыше 15 тысяч гостей», — рассказал глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
На территориях усадеб Деда Мороза гости смогут посетить различные мастер-классы, пообщаться с аниматорами в образах героев любимых сказок, запечатлеть себя на фоне необычных арт-объектов и поучаствовать в занимательных сказочных квестах.
Посетители также смогут перекусить на территории специальных фуд-кортов, работающих ежедневно с 10 до 21 часа. Подробнее ознакомиться с графиком работы сказочных усадеб и проводимых в них мероприятиях можно на сайтах парков.