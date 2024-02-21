Сергей Собянин включил в программу реновации еще 12 стартовых площадок. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

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По его словам, новостройки позволят расселить 36 старых домов и предоставить комфортное жилье 6,5 тысячи человек.

Мэр рассказал, что стартовые площадки находятся в шести округах столицы. В частности, в центре они расположены в Пресненском районе, на севере – в районах Головинском и Коптево, на северо-востоке – в Лосиноостровском и Останкинском районах.

На востоке площадки находятся в Измайлове и Преображенском, на юго-востоке – в районе Текстильщики, на юго-западе – в Зюзине.

Всего для строительства новых домов по программе реновации подобрали 614 площадок. Уже переехали или находятся в процессе расселения 154,1 тысячи жителей.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что программа реновации в Москве вышла на масштабные объемы реализации, уже сформирован задел для ее ускорения и досрочного завершения. Он подчеркнул, что сегодня ведется переселение жителей почти тысячи домов, в стадии переезда находятся 154 тысячи жителей.