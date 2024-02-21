Спрогнозирован приход метеорологической весны в Москву

Руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в разговоре с NEWS.ru заявил о наступлении метеорологической весны в Москве. По его словам, температура воздуха в ближайшие дни будет выше климатической нормы и достигнет плюсовых значений. Также ожидается понижение давления, добавил синоптик.

«Наперекор календарю в столице наступает мартовская погода. Это приведет к постепенному понижению давления. Глубоких циклонов в Москве не ожидается, как и сильных порывов ветра. Начиная со среды, температура воздуха будет повышаться. 22 февраля, в четверг, столбики термометров покажут ноль градусов, кроме того, прогнозируются осадки в виде мокрого снега», — рассказал Шувалов.

Метеоролог добавил, что в День защитника Отечества, 23 февраля, температура воздуха составит 0...+2 градуса. В выходные дни столбики термометров покажут до +5 градусов.