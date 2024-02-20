Театр сатиры в Москве полностью восстановил работу после пожара

Московский академический театр сатиры полностью восстановил свою работу после пожара. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

В театре 28 января произошел пожар. Горели деревянные конструкции купола на общей площади 250 кв. м.

"Театр сатиры после недавнего инцидента с задымлением полностью восстановил свою работу: спектакли идут не только на Основной сцене, но и на Чердаке. Как видно на фото, зал полон. К длинным праздничным выходным театр запланировал разнообразную программу", - написал Фурсин.

Он уточнил, что 23 февраля на сцене "Чердак сатиры" дают "Василия Теркина" и премьерного "Пигмалиона" на Основной сцене. 24 февраля покажут "Ивана Васильевича", 25 февраля - "Укрощение строптивой" и "Арбенин. Маскарад без слов".

О театре

Здание на Триумфальной площади (до 1992 года - площади Маяковского), в котором сегодня располагается Театр сатиры, было построено в 1911 году для цирка Никитиных. Характерной чертой здания стал большой купол над манежем. После закрытия цирка в 1926 году здание занимали Московский мюзик-холл, затем - Театр оперетты. При этом здание претерпело несколько реконструкций и в ходе подготовки к переезду в него Театра сатиры полностью потеряло изначальный облик, за исключением купола.

Всего у Театра сатиры три здания: Основная сцена, Прогресс-сцена и Детская сцена на Спортивной. При этом в историческом здании, помимо Основной сцены, спектакли показывают на Чердаке сатиры.