Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в четверг, 22 февраля, поделилась кадрами с самым популярным досугом панды Катюши.

На опубликованном ролике медвежонок сначала задумчиво гуляет по вольеру, после чего решает подойти к поилке и немного посидеть в ней. По окончании водных процедур Катюша подбирается к деревянной лестнице, которая служит проходом в экспозиционный вольер. Возможно, через открытый проход малышка хочет увидеть свою маму — Диндин.

— Будни Катюши. Проверить поилку, искупаться, пройтись под лесенкой, на лесенке, — следует из подписи к публикации.

20 февраля Светлана Акулова поделилась кадрами с активным вечерним досугом панды Катюши, которая, по всей видимости, начала изучать боевые искусства. Панда кувыркается перед своей мамой, после чего берет в лапки палочку и начинает с ней играть.