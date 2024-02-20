Центральный телеграф станет новым местом притяжения для москвичей

Москва меняется невероятными темпами, превращаясь во все более современный мегаполис. Так же меняются и ее знаковые здания - как, например, Центральный телеграф.

Почти столетний дворец связи, утративший свое былое величие, скоро вновь станет местом притяжения москвичей. Девелопер VOS"HOD, который занимается ревитализацией здания архитектора Ивана Рерберга, планирует открыть его в 2025 году. Внешне Телеграф не изменится - исторический облик будет сохранен. Оригинальные интерьеры с декором - тоже, их бережно отреставрируют. А вот функциональное наполнение будет абсолютно новым. Кстати, это обычная мировая практика.

Так возродились к жизни здания телеграфов в Нью-Йорке, Копенгагене, Вене, став жилым комплексом, дизайн-отелем или бизнес-центром. VOS"HOD вместе с британским архитектором Дэвидом Чипперфильдом, специализирующимся на бережном возвращении в городскую ткань исторических объектов, подробно изучил передовой опыт. В результате - не только сохранена многофункциональность здания, которая была характерна для проектов того времени, но и грамотно переосмыслено назначение ранее не используемых площадей.