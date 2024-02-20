«Вахта в честь героев» состоится в Музее Победы 24 февраля. Об этом во вторник, 20 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В эту дату вход в музей будет бесплатным для участников спецоперации на Украине и членов их семей. В 12:00 состоится торжественное открытие новых имен на Мемориальной стене Героев Российской Федерации — участников СВО, а также начнется «Вахта в честь героев».

— На пост почетного караула у Стены Героев заступят 730 кадетов и юнармейцев, по числу дней спецоперации, в течение которых наша страна защищает свои свободу и независимость и борется против нацизма, — рассказали представители музея.

В Зале Полководцев в 17:00 пройдет сольное выступление заслуженного артиста РФ, певца и композитора Дмитрия Дунаева. Он представит зрителям концертную программу «СВОи песни».