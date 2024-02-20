Без осадков и до -6 градусов ожидается в Москве во вторник, 20 февраля. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз сделал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, сегодня столица будет находиться под влиянием антициклона, который принесет с собой переменную облачность. В Москве ожидается от -4 до -6 градусов, в Московской области — от -3 до -8 градусов. Ветер будет дуть южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление продолжит медленно снижаться, но в конечном счете показатель останется выше нормы — 754 мм рт. ст.