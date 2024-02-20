Бесплатные экскурсии и концерты проведут в Москве ко Дню защитника Отечества
Ко Дню защитника Отечества в столице проведут бесплатные экскурсии, лекции, мастер-классы и праздничные концерты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Десятки бесплатных мероприятий пройдут в Москве по случаю Дня защитника Отечества. Городские культурные площадки подготовили лекции, экскурсии, встречи с общественными деятелями, представителями науки и искусства, концертные программы с патриотическими и солдатскими песнями. Поздравить защитников Родины и отдать дань уважения их благородной миссии приглашают городские музеи, ВДНХ и парки. Для участия в некоторых мероприятиях потребуется предварительная регистрация», – говорится в сообщении.
Так, на ВДНХ состоятся встречи и лекции с участием общественных деятелей, ученых, известных представителей спорта и культуры, а также военкоров и воинов, защищающих страну. В Музее городского хозяйства Москвы в 15:00 запланирована экскурсия «Тайны Вечного огня» – посетители узнают, почему пламя никогда не гаснет и какие профилактические работы проводятся для его сохранности.
Специальные мероприятия запланированы и в парках.
«В 11:00 парк «Северное Тушино» и Музей истории ВМФ проведут экскурсию для настоящих мужчин. Мероприятие пройдет на подводной лодке Б-396 «Новосибирский комсомолец». Оно рассчитано на гостей старше 16 лет. <…> В Парке Горького 23 февраля пройдет марафон праздничных квестов и экскурсий.
В 13:00 начнется экскурсия «Великая Победа и выставка образцов трофейного вооружения 1943–1948 годов».
В 15:00 проведут командный квест «Маневры под открытым небом». Все мероприятия рассчитаны на гостей старше 12 лет.
Посетить их можно по предварительной регистрации. <…>
В павильоне буккроссинга ландшафтного парка «Митино» с 12:00 до 15:00 для юных москвичей организуют мастер-классы по конструированию и основам 3D-моделирования на базе инновационного конструктора», – сообщается на сайте.
Подробное расписание можно найти на mos.ru.
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