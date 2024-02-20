Бесплатные экскурсии и концерты проведут в Москве ко Дню защитника Отечества

«В 11:00 парк «Северное Тушино» и Музей истории ВМФ проведут экскурсию для настоящих мужчин. Мероприятие пройдет на подводной лодке Б-396 «Новосибирский комсомолец». Оно рассчитано на гостей старше 16 лет. <…> В Парке Горького 23 февраля пройдет марафон праздничных квестов и экскурсий.



В 13:00 начнется экскурсия «Великая Победа и выставка образцов трофейного вооружения 1943–1948 годов».



В 15:00 проведут командный квест «Маневры под открытым небом». Все мероприятия рассчитаны на гостей старше 12 лет.

Посетить их можно по предварительной регистрации. <…>



В павильоне буккроссинга ландшафтного парка «Митино» с 12:00 до 15:00 для юных москвичей организуют мастер-классы по конструированию и основам 3D-моделирования на базе инновационного конструктора», – сообщается на сайте.