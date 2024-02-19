Собянин: Парковка в Москве 23 и 24 февраля будет бесплатной

Позже, 25 февраля, в городе будет действовать «режим воскресенья»: бесплатными станут парковки везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумами будут работать по своим обычным тарифам во все дни.

В 2024 году россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, так как праздник выпадет на пятницу. Туроператоры рекомендуют в эти дни отправиться в небольшое путешествие по России. Так, например, аренда жилья в Ярославле в среднем будет стоить 4 465 рублей за сутки. При этом спрос на поездки в туда не такой высокий, как на туры в другие популярные города.