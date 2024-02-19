Сугробы в Москве побьют рекорд 122-летней давности

Суточные рекорды по высоте сугробов в Москве будут обновляться как минимум до 21 февраля. Таким образом, они смогут побить рекорд 122-летней давности, заявил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Можно уверенно говорить, что ближайшие рекорды во вторник и среду тоже будут побиты, при этом завтра обновится рекорд аж 122-летней давности", – указал он.

В свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин спрогнозировал потепление в европейской части страны, сообщает RT.

По его мнению, в начале недели погода будет в пределах нормы, а потом температура начнет превышать нормальные показатели. Так, продолжил он, в столице в ближайшие два дня температура днем будет от -3 до -6 градусов, ночью морозы могут усилиться по области от -10 до -15 градусов. В выходные и праздничные дни днем может потеплеть до плюсовых значений, добавил он.

Специалист указал, что 22 и 23 февраля будут прояснения, в остальные дни ожидается пасмурная погода. Но, сказал Ильин, существенных осадков не будет, поскольку столичный регион находится далеко от центра Северо-Атлантического антициклона. Во второй половине недели ожидается моросящий дождь, местами пройдет также снег с дождем, заключил метеоролог.