Движение пригородных поездов МЖД изменится в праздничные дни февраля и марта

Расписание пригородных поездов Московской железной дороги (МЖД) изменится в праздничные дни февраля и марта. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

© Вечерняя Москва

Так, движение электропоездов в зоне столичного транспортного узла 22 февраля, в четверг, будет осуществляться по расписанию пятницы. Субботнее расписание вводится для 23 и 24 февраля, а для 25-го числа — останется расписание воскресенья.

Аналогичным образом в четверг, 7 марта, поезда проследуют по пятничному расписанию, 8-го и 9-го — по субботнему, а 10 февраля останется воскресеньем в плане расписания.

Изменения в расписании коснется экспрессов между Москвой и Дубной на Савеловском направлении, а также до Александрова на Ярославском направлении. Для Киевского направления, уточнили в МЖД, уточнения в расписание внесли для скорых поездов до Калуги, а на Курском — до Тулы, передает официальный сайт МЖД.