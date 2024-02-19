Москвичи с диабетом получат новые бесплатные глюкометры

В ближайшие месяцы льготные категории горожан в Москве будут обеспечены бесплатными современными глюкометрами и тест-полосками для измерения уровня сахара в крови. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Все москвичи с диабетом смогут пользоваться бесплатными современными глюкометрами. Забрать их они смогут уже в начале этой весны в городских аптечных пунктах и аптеках по рецепту лечащего врача», — пояснила она.

По словам Раковой, Москва не первый год обеспечивает горожан с диабетом специальными тест-полосками. С 2022 году в столице также действует программа по обеспечению льготных категорий жителей глюкометрами.