Собянин спрогнозировал численность москвичей к 2030 году

«Сегодня нас 13 миллионов человек, к 2030 году, по прогнозам, будет приблизительно 14 миллионов. Добавим к этому 9 миллионов жителей Подмосковья. Итого - всего через шесть-семь лет в Московской агломерации будет проживать примерно 23 миллиона человек», - написал он.