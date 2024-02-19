Собянин спрогнозировал численность москвичей к 2030 году
Прогнозируется, что к 2030 году в Москве будут жить порядка 14 миллионов человек, а общее население Московского столичного региона может достичь 23 миллионов.
Об этом рассказал в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня нас 13 миллионов человек, к 2030 году, по прогнозам, будет приблизительно 14 миллионов. Добавим к этому 9 миллионов жителей Подмосковья. Итого - всего через шесть-семь лет в Московской агломерации будет проживать примерно 23 миллиона человек», - написал он.
Мэр столицы отметил, что по мере роста населения будет усиливаться и нагрузка на транспортную систему.
«Если мы хотим, чтобы транспортная ситуация продолжала улучшаться, ее развитие должно опережать рост населения и экономики Московской агломерации, а не плестись в хвосте», - констатировал он.
Ранее руководитель службы аналитики в «Яндекс Аренде» Алексей Муханов отметил, что цены для снимающих жилье в столице повысились из-за роста спроса на долгосрочную аренду. Как стало известно, в Москве в период с июля по ноябрь 2023 года средняя стоимость аренды московского жилья увеличилась на 36%.