Собянин: флагманский центр в КБ имени Буянова откроется до конца 2024 года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что флагманский центр в клинической больнице им. Буянова введут в эксплуатацию до конца 2024 года.

Учреждение начнёт работать по новому стандарту экстренной помощи, пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

После открытия медцентр сможет принимать около 200 пациентов в день.

В нём появятся девять разнопрофильных операционных, противошоковое отделение и реанимационный зал. Медучреждение будет оснащено более чем 1,2 тыс. единицами высокотехнологичного оборудования.

Всего в Москве будет функционировать шесть флагманских центров, в четырёх из них уже открыт приём пациентов, отметил Собянин.