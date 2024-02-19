Собянин рассказал о программе модернизации и развития транспорта Москвы

Сергей Собянин рассказал о программе модернизации и развития транспортной системы Москвы, которая запланирована до 2030 года. Об этом мэр столицы сообщил в своем блоге.

© Портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Цель транспортной программы – сделать одну из лучших транспортных систем в мире основой для развития Москвы. По словам Собянина, в 2010 году правительство столицы поставило перед собой задачу предотвратить транспортный коллапс и в максимально короткие сроки решить накопившиеся проблемы в этой области.

"Действовать мы стали сразу по всем направлениям одновременно. За основу взяли развитие рельсового транспорта: метро и интеграцию ж/д в городскую инфраструктуру. Параллельно шла расшивка узких мест на дорогах и строительство новой дорожной сети", – отметил градоначальник.

Во многих сегментах было полностью завершено обновление парка подвижного состава всех видов городского транспорта. Например, на смену маршруткам пришли новые комфортные и безопасные автобусы.

Также было создано удобное, доступное и полностью легальное такси. Был внедрен контроль за соблюдением ПДД, что помогло снизить смертность на дорогах за последние десять лет в три раза. За счет платной парковки с московских улиц исчезли хаотично припаркованные автомобили.

В столице запустили новые виды транспорта: каршеринг, велопрокат, регулярные электрические суда и прокат самокатов. Протяженность пешеходных зон увеличилась в сотни раз, появились новые способы оплаты проезда, современные цифровые сервисы и приложения.

Собянин отметил, что в Москве удалось сделать городской транспорт предсказуемым, доступным, безопасным и комфортным. Так, если в 2010 году метро было перегружено, в результате чего пассажиры зачастую не могли попасть в первый прибывающий состав, то на сегодняшний день столица является лидером по темпам развития рельсового каркаса в Европе.

"В результате беспрецедентных по объему работ сегодня вместо 182 станций метро мы имеем 430 станций метро, МЦК и МЦД. За 13 лет благодаря строительству новых линий в метро не осталось перегруженных перегонов", – рассказал мэр Москвы.

Дороги Москвы на сегодняшний день стали самыми безопасными в РФ и одними из самых безопасных в мире. С 2010 года было сохранено свыше 2,5 тысячи жизней граждан.

Кроме того, в столице работает лучшая в стране система оплаты парковок – 99% оплат поступает через мобильные сервисы, в том числе через приложение "Парковки России".

В Москве сформировали самый молодой парк наземного городского транспорта в Европе, город является лидером по количеству электробусов. Пассажиры ездят на современных и комфортных автобусах, трамваях и электробусах.

"Неважно, каким транспортом пользоваться, – в среднем москвичи сегодня экономят до 7 дней в год на поездках от МКАД до центра и обратно на городском транспорте. А сами поездки стали намного комфортнее и безопаснее. Думаю, практически каждый москвич заметил разницу между тем, что было и как стало. Однако оставаться на месте будет крайне неправильно. Ведь и смысл транспорта – это движение, постоянное развитие", – добавил градоначальник.

По словам Собянина, население Москвы продолжает расти, в связи с чем будет увеличиваться нагрузка на транспортную систему.

"Если мы хотим, чтобы транспортная ситуация продолжала улучшаться, ее развитие должно опережать рост населения и экономики Московской агломерации, а не плестись в хвосте", – подчеркнул мэр.

Таким образом, ключевыми задачами транспортной программы до 2030 года станут:

увеличение сети рельсового каркаса и активное участие в работе над крупными инфраструктурными проектами федерального значения;

обновление подвижного состава и создание Московских городских вокзалов;

повышение пешеходной доступности новых кварталов;

использование современных технологий, в том числе для развития беспилотного трамвая;

дальнейшее развитие оплаты по биометрии во всех видах транспорта, а также внедрение искусственного интеллекта для управления Интеллектуальной транспортной системой и тарифами на парковки.

По словам градоначальника, во время разработки программы развития транспортного комплекса город опирался на мнение москвичей. Свыше 90% горожан позитивно оценили преобразования в транспорте за последние 10 лет.

"Что касается идей о будущем, то жители Москвы считают, что оно за электротранспортом, а из новых видов транспорта может появиться беспилотный. Если говорить об инновационных технологиях, то, по мнению москвичей, будут активно развиваться биометрия и другие способы бесконтактной оплаты, а безопасность пассажиров будет обеспечиваться преимущественно за счет видеонаблюдения", – отметил Сергей Собянин.

Мэр столицы добавил, что приоритетным направлением станет развитие рельсового каркаса всего Центрального транспортного узла (Москва, Подмосковье и близлежащие регионы), а также создание сети высокоскоростных магистралей.

Так, до 2030 года в столице будут открыты три новые линии метро – Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская – и 48 станций рельсового каркаса. Будут рассмотрены варианты о включении в тарифную систему московского транспорта Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги.

Помимо этого, к 2030 году тактовое движение поездов будет организовано на всем Центральном транспортном узле. Поезда, которые связывают Москву с областными центрами и крупнейшими городами Центральной России, станут ходить в шесть раз чаще.

После реконструкции и модернизации 125 станций МЦД и МЦК будут соответствовать стандарту Московского городского вокзала. Кроме того, совместно с правительством РФ, ОАО "РЖД", Сбером и региональными администрациями планируется реализовать проект ВСМ-1 Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что автобусный парк Мосгортранса "Очаково" перешел на электронные путевые листы, благодаря чему водители будут выходить на маршруты еще быстрее.