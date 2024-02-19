Вильфанд спрогнозировал перепады температуры в Москве с 20 февраля

«Неделя будет отличаться от многих других, потому что снегопадов не ожидается. Вообще, эта неделя будет необычная. Во вторник будет более заметное понижение температуры, воздух будет поступать не только с севера, но ещё и с юга, юга-востока, с юго-востока, с востока. И давление будет расти, и солнышко будет показываться. Облачно будет, но с прояснениями. Морозная погода, температура примерно на три градуса ниже нормы. Опять возвращение январских морозов. В ночь на среду температура нормальная, февральская -7…-9 градусов. Днём будет оказывать влияние Атлантический воздух. Воздух будет поступать с запада по восточной периферии циклона.



Начиная со вторника — значительное повышение температуры. Всё, уже не только атлантический воздух будет превалировать, но и средиземноморский, с восточных акваторий Средиземного моря. И даже в пятницу, 23 числа, даже североафриканское побережье — оттуда будет поступать воздух. Поэтому погода очень тёплая».