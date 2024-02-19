Роман Вильфанд спрогнозировал перепады температуры в Москве с 20 февраля
До вторника ожидается похолодание, со среды морозы будут постепенно отступать.
Об этом научный руководитель Гидрометцентра сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Снегопадов на этой неделе не будет, отметил он.
«Неделя будет отличаться от многих других, потому что снегопадов не ожидается. Вообще, эта неделя будет необычная. Во вторник будет более заметное понижение температуры, воздух будет поступать не только с севера, но ещё и с юга, юга-востока, с юго-востока, с востока. И давление будет расти, и солнышко будет показываться. Облачно будет, но с прояснениями. Морозная погода, температура примерно на три градуса ниже нормы. Опять возвращение январских морозов. В ночь на среду температура нормальная, февральская -7…-9 градусов. Днём будет оказывать влияние Атлантический воздух. Воздух будет поступать с запада по восточной периферии циклона.
Начиная со вторника — значительное повышение температуры. Всё, уже не только атлантический воздух будет превалировать, но и средиземноморский, с восточных акваторий Средиземного моря. И даже в пятницу, 23 числа, даже североафриканское побережье — оттуда будет поступать воздух. Поэтому погода очень тёплая».
Ранее Вильфанд спрогнозировал «очень мягкую» погоду в Москве 23 февраля. В День защитника Отечества ожидается потепление, отметил он.