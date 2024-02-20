Высота сугробов в столице побила очередной рекорд
Во вторник, 20 февраля, в Москве обновился рекорд по высоте сугробов, сообщает центр погоды «Фобос».
«К утру 20 февраля высота снежного покрова в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, уменьшилась еще на 2 см и составила 64 см, однако этого значения хватило, чтобы обновить очередной, уже третий подряд рекорд по высоте снежного покрова. На этот раз пало достижение 1994 года, составлявшее 63 см», – говорится в сообщении.
По данным синоптиков, в Подмосковье высота сугробов меняется от 51 см в Серпухове до 66 см в Павловском Посаде.
Раннее «Известия» сообщали со ссылкой на метеорологов, что в предстоящие выходные в столицу придет оттепель – температура воздуха ожидается на пять-шесть градусов выше климатической нормы. Погода будет сопровождаться дождями, а снег начнет таять.