Высота сугробов в столице побила очередной рекорд

«К утру 20 февраля высота снежного покрова в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, уменьшилась еще на 2 см и составила 64 см, однако этого значения хватило, чтобы обновить очередной, уже третий подряд рекорд по высоте снежного покрова. На этот раз пало достижение 1994 года, составлявшее 63 см», – говорится в сообщении.