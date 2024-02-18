Москвичей предупредили о погодных качелях на следующей неделе

На предстоящей неделе москвичей ожидают погодные качели, таким прогнозом поделилась с NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в понедельник будет облачно, температура воздуха составит от минус 3 до минус 5 градусов, после чего резко похолодает.

По словам специалиста, во вторник, 20 февраля, столбики термометров покажут значения вплоть до минус 15 градусов. На следующий день температура воздуха опустится примерно до нулевых значений, принеся в Москву всплеск тепла. В День защитника Отечества будет плюсовая температура и мокрый снег, отметила она.

Ранее в Государственной думе предложили давать гражданам возможность работать из дома при неблагоприятных погодных условиях: гололеде, сугробах и повышенном выпадении осадков. Письмо с такой инициативой на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.