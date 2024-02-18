Бесплатная экскурсия об истории Поварской улицы пройдет в центре Москвы 18 февраля

Библиотека №5 имени М.А. Волошина организует экскурсию "Поварская: пересеченье переулков, связь судеб" 18 февраля. Об этом сообщается на сайте объединения культурных центров Центрального административного округа столицы.
"Прогуляемся по удивительной улице, которая из слободы, где проживали слуги царского Сытного двора, превратилась в одну из самых изысканных и аристократических улиц Москвы – по Поварской и прилегающим к ней переулкам", – отмечается в сообщении.
Во время экскурсии гости узнают о том, в каком ресторане Москвы не платили зарплату официантам, какой дом не понравился бывшим политкаторжанам, где прячется один из львов, какую церковь называли "на курьих ножках" и кто были ее прихожанами, а также чей призрак беспокоил писателей ХХ века.
Мероприятие будет бесплатным и начнется в 14:00 на Арбатской площади около кинотеатра "Художественный", а завершится у памятника Бродскому на Новинском бульваре.
Ранее в Дарвиновском музее в Москве открылась выставка "Ре-конструкция", которая посвящена 100-летию со дня рождения антрополога Галины Лебединской, создавшей свыше 60 скульптурных и более 150 графических реконструкций. Гости смогут увидеть реконструированные лица жившего около 200 тысяч лет назад гейдельбергского человека, первого найденного кроманьонца, московского стрельца и половца, императора Николая II, членов его семьи и многих других исторических личностей.