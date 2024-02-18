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Бесплатная экскурсия об истории Поварской улицы пройдет в центре Москвы 18 февраля

Библиотека №5 имени М.А. Волошина организует экскурсию "Поварская: пересеченье переулков, связь судеб" 18 февраля. Об этом сообщается на сайте объединения культурных центров Центрального административного округа столицы.

Бесплатная экскурсия об истории Поварской улицы пройдет в центре Москвы 18 февраля
© m24.ru

"Прогуляемся по удивительной улице, которая из слободы, где проживали слуги царского Сытного двора, превратилась в одну из самых изысканных и аристократических улиц Москвы – по Поварской и прилегающим к ней переулкам", – отмечается в сообщении.

Во время экскурсии гости узнают о том, в каком ресторане Москвы не платили зарплату официантам, какой дом не понравился бывшим политкаторжанам, где прячется один из львов, какую церковь называли "на курьих ножках" и кто были ее прихожанами, а также чей призрак беспокоил писателей ХХ века.

Мероприятие будет бесплатным и начнется в 14:00 на Арбатской площади около кинотеатра "Художественный", а завершится у памятника Бродскому на Новинском бульваре.

Ранее в Дарвиновском музее в Москве открылась выставка "Ре-конструкция", которая посвящена 100-летию со дня рождения антрополога Галины Лебединской, создавшей свыше 60 скульптурных и более 150 графических реконструкций. Гости смогут увидеть реконструированные лица жившего около 200 тысяч лет назад гейдельбергского человека, первого найденного кроманьонца, московского стрельца и половца, императора Николая II, членов его семьи и многих других исторических личностей.

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