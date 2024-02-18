В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

В ведомстве уточнили, что порывы ветра в столице могут достигать 15 метров в секунду. Будет идти мокрый снег. В Подмосковье ситуация мало отличается от московской: здесь также прогнозируется метель. "Желтый" синоптики относят ко второму уровню опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Накануне в столице оценили высоту снежного покрова. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что за сутки 15-16 февраля высота сугробов в Московском регионе увеличилась на восемь сантиметров. Это произошло из-за "безымянного" снегопада, в результате которого в городе всего за один день выпало 25% от месячной нормы осадков. До этого он предупредил, что нынешняя зима подарит "еще немало сюрпризов".