Метеоролог раскрыла, какие неприятности принесет в Москву циклон «Рикса»
Циклон «Рикса» принесет москвичам сильный ветер с порывами до 15 м/с, а также гололед вечером 17 февраля и к концу 18 февраля, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она также отметила, что в РФ не принято давать коммерческие названия атмосферным фронтам, по ее словам, к столице РФ движется «обычный атлантический циклон».
Что касается Москвы — циклон принесет повышение температуры — 1 — 3 градуса Цельсия. Гололед возможен уже 17 февраля к вечеру и на протяжении 18 февраля. Местами повышение до +1 градуса, затем резко похолодает к вечеру 18 февраля до 8 градусов Цельсия в Москве и Подмосковье. Порывы ветра — до 12-15 метров в секунду, на дорогах будет очень скользко. Это две неприятные, опасные нюансы циклона [«Рикса»] — очень сильный ветер 18 февраля и гололед на дорогах, — добавила Позднякова.
Ранее синоптик Александр Голубев спрогнозировал в столичном регионе осадки в виде снега, в том числе мокрого. По его словам, осадки, которые ожидаются в ночь с 17 на 18 февраля, обусловлены очередным циклоном. В выходные в Москве, по его словам, возможна метель и кратковременная оттепель: столбики термометров могут подняться до +1 градуса.