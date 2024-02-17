Что касается Москвы — циклон принесет повышение температуры — 1 — 3 градуса Цельсия. Гололед возможен уже 17 февраля к вечеру и на протяжении 18 февраля. Местами повышение до +1 градуса, затем резко похолодает к вечеру 18 февраля до 8 градусов Цельсия в Москве и Подмосковье. Порывы ветра — до 12-15 метров в секунду, на дорогах будет очень скользко. Это две неприятные, опасные нюансы циклона [«Рикса»] — очень сильный ветер 18 февраля и гололед на дорогах, — добавила Позднякова.