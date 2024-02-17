«Медитирует и проверяет»: Московский зоопарк показал бдительность мамы Катюши

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в субботу, 17 февраля, порадовала подписчиков новыми кадрам с мамой малышки-панды Катюши.

На ролике, опубликованном Акуловой, Диндин медитативно сидит на дереве, изредка поглядывая в стороны. Наверное, мама медвежонка ожидает, что Катюша поборет свой страх и строптивость и придет к ней в экспозиционный вольер.

— Диндин медитирует и проверяет, не выходит ли там Катюша, — следует из подписи к публикации.

Днем ранее Светлана Акулова поделилась сентиментальными кадрами с малышкой-пандой Катюшей и ее мамой Диндин. На видео панды лежат в экспозиционном вольере возле прохода. Это единственное место, куда маме пока удалось вывести малышку. Не обошлось и без убедительной для того причины — кормления.

13 февраля генеральный директор зоосада опубликовала кадры «трудовых» будней мамы малышки-панды Катюши. В ролике Диндин проводит время со своей дочкой, которая лежит у нее на животе и всячески норовит взбодрить уставшую родительницу.