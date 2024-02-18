В Музее С.А. Есенина откроется выставка «Я не играю… я живу»

Она посвящена образу Сергея Есенина в спектакле «Исповедь хулигана», который шел на сцене Театра имени С.В. Образцова протяжении 10 лет.

© Пресс-служба Московского государственного музея С.А. Есенина

Московский государственный музей С.А. Есенина совместно с Государственным академическим центральным театром кукол имени С.В. Образцова и Фондом памяти Андрея Денникова 27 февраля открывает выставку «Я не играю… я живу». Она посвящена образу Сергея Есенина в спектакле «Исповедь хулигана».

Премьера этого спектакля, который шел на протяжении 10 лет, состоялась в 2002 году. Актер Андрей Денников выступил в нем также режиссером-постановщиком, сценаристом, художником-постановщиком, художником по куклам, хореографом, автором литературно-музыкальной композиции и исполнителем 40 ролей.