В Музее С.А. Есенина откроется выставка «Я не играю… я живу»

Она посвящена образу Сергея Есенина в спектакле «Исповедь хулигана», который шел на сцене Театра имени С.В. Образцова протяжении 10 лет.
Московский государственный музей С.А. Есенина совместно с Государственным академическим центральным театром кукол имени С.В. Образцова и Фондом памяти Андрея Денникова 27 февраля открывает выставку «Я не играю… я живу». Она посвящена образу Сергея Есенина в спектакле «Исповедь хулигана».
Премьера этого спектакля, который шел на протяжении 10 лет, состоялась в 2002 году. Актер Андрей Денников выступил в нем также режиссером-постановщиком, сценаристом, художником-постановщиком, художником по куклам, хореографом, автором литературно-музыкальной композиции и исполнителем 40 ролей.
На выставке, приуроченной к 10-летию со дня смерти Андрея Денникова, зрители познакомятся с историей создания его уникальных спектаклей и узнают, что связывает артиста и Сергея Есенина. Посетить экспозицию можно будет до 31 марта.
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