Сергей Собянин рассказал, как МЦД-3 изменил поездки по Москве

Более 60 миллионов поездок за полгода совершили пассажиры на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3).

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Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

«МЦД-3 отмечает полгода работы: пассажиры за это время совершили больше 60 млн поездок... С его запуском возможность строить новые маршруты появилась у жителей 24 районов столицы и четырех городов Московской области», – написал мэр.

После запуска МЦД разгрузилась Таганско-Краснопресненская линия, на станции метро «Рязанский проспект» стало на 12% свободнее. Сергей Собянин сделал вывод, что МЦД стал альтернативой метро.

По словам мэра Москвы, пассажиры совершили 10 миллионов бесплатных пересадок на метро и МЦК. На линиях уже работает восемь новых поездов «Иволга 3.0», еще 25 составов введут до конца 2024 года. После этого завершится обновление подвижного состава на маршрутах дальнего пригорода.