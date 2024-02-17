Земля освобождается от снежного покрова в столичном регионе в первой декаде апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что этот год не станет исключением, пишет «Лента.ру».

Синоптик отметил, что россиянам следует свыкнуться с тем, что март на большей части территории страны — также зимний месяц.

«Год на год не приходится, но [по статистике за] последние 30 лет снег сходит, как правило, в первой декаде апреля», — отметил Вильфанд.

По его оценке, в первых числах марта сугробы достигают максимальной высоты. Он добавил, что в этом году «будет так же».

Метеоролог пояснил, что 17 и 18 февраля москвичей ждет потепление. Вместе с тем, уточнил Вильфанд, оно сменится похолоданием к началу следующей недели.

Ранее начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков сообщил, что сильные снегопады в Москве обусловлены ее расположением. Он заметил, что с одной стороны — полярная зима и температуры до -40°, а с другой — Гольфстрим с плюсовой температурой.