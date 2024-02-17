Метеоролог назвал возможный срок схода снега в Москве

«Сейчас середина февраля, недолго осталось до марта. Но надо свыкнуться с тем, что март у нас — это тоже зимний месяц. Конечно, год на год не приходится, но [по статистике за] последние 30 лет снег сходит, как правило, в первой декаде апреля. При этом в первых числах марта сугробы самые высокие. В этот раз будет так же. До весны еще далеко. Да, оттепели бывают, этой зимой они были часты, но не менее, чем сильные морозы», — заметил метеоролог.