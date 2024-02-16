Как посмотреть панду Катюшу в Московском зоопарке, почему ее скрывают

Панде Катюше, которая живет в Московском зоопарке, скоро исполнится полгода. Она появилась на свет 24 августа. Это первый в истории России случай рождения большой панды. Однако никто из москвичей и гостей столицы пока не видел ее лично — лишь на видео или фотографиях. NEWS.ru поговорил со специалистами и выяснил, почему Катюшу скрывают от публики и когда наконец ее покажут посетителям зоопарка.

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Когда можно будет увидеть панду Катюшу

30 августа 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рождении панды Катюши. Сейчас животное уже умеет самостоятельно ходить, пользоваться шестым ложным пальцем на передней лапе и жевать бамбук.

В пресс-службе Московского зоопарка NEWS.ru сообщили, что доступ к Катюше пока закрыт, в том числе журналистам. Сотрудники не могут назвать примерные сроки, когда панду покажут посетителям. По их словам, появление животного на людях зависит не только от желания его матери Диндин, но и от готовности самой Катюши.

Один из представителей зоопарка, пожелавший остаться анонимным, назвал выход Катюши к посетителям «большим событием», по случаю которого организуют отдельное мероприятие. В справочной службе учреждения говорят, что панду пока не выпускают, потому что «мама учит ее выходить в вольер».

Почему у панды Катюши была розовая шерсть

В ноябре пользователи Сети увидели в новом ролике с Катюшей, что ее шерсть порозовела. Такое происходит у панд при развитии кожного грибка. Ветеринарный врач Михаил Шеляков сомневается, что у животного подобное заболевание.

В разговоре с NEWS.ru он отметил, что грибок развивается не очень быстро и из-за него может быть выпадение волос у панды. По его мнению, у детеныша обычная аллергия.

«Есть такой белок — лизоцим называется. Он находится в слюне и слезах. Это антисептик. <...> Розовые следы — это результат повышенного вылизывания, повышенного попадания слюны. Как вариант — чрезмерная забота родителей», — объяснил специалист.

Шеляков подтвердил слова сотрудников Московского зоопарка. В ноябре они отметили, что китайцы говорят, что «счастливый панденок — это розовый панденок».

Почему Катюша пока не выходит к людям

Судя по видео в соцсетях Московского зоопарка, с пандой действительно все в порядке. Недавно директор учреждения Светлана Акулова поздравила Катюшу с китайским Новым годом, подарив ей торт из бамбуковых стеблей. В последний раз панда появлялась на видео 14 февраля: ее снимали вместе с матерью Диндин, когда она пыталась с ней поиграть.

Как считает Шеляков, панду пока не показывают людям, так как переживают из-за ее здоровья. По его мнению, несмотря на то что Катюша родилась в России, климатическая зона для нее нетипичная.

«Я не думаю, что ее скрывают. Просто ветеринарные службы должны следить за здоровьем новорожденных [животных], необычных для наших климатических условий. <...> Врачи просто перестраховываются, чтобы избежать стресса и инфекций. <...> Лучше перебдеть, чем недобдеть, как говорится», — отметил собеседник NEWS.ru.

По мнению Шелякова, Катюшу не стоит выпускать в большой вольер до прихода устойчивой теплой погоды, потому что сейчас для животного высок риск заболеть.

Есть еще одна причина, по которой панду пока никто не видел вживую. 12 января павильон «Фауна Китая» временно закрыли для посетителей — Диндин начала выводить детеныша в большой вольер. Пока что Катюша не решается в него заходить и каждый раз убегает.

Почему к Катюше приковано такое внимание

Когда панда появилась на свет, москвичи коллективно выбирали ей имя. Всего было 10 вариантов: как русских, так и китайских. В итоге в начале января стало известно, что панду назвали Катюшей.

Родителей животного — Жуи и Диндин — зоопарку передало правительство КНР в честь 70-летия установления отношений между республикой и Россией. Большие панды — самый редкий и охраняемый вид.

Дрессировщик Эдгар Запашный в разговоре с NEWS.ru рассказывал, что появление панды на свет в России — это событие «планетарного масштаба».

«Не стоит забывать, что она была рождена в искусственных условиях. <...> Поэтому я совсем не удивляюсь популярности этой панды. Также Московский зоопарк грамотным образом поддерживает этот интерес», — сказал дрессировщик в беседе с NEWS.ru.