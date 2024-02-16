В Москве завершилось благоустройство территории возле станции МЦД-4 Внуково. Специалисты создали пешеходные маршруты, расширили тротуары, провели озеленение и поменяли дорожное покрытие. Об этом в пятницу, 16 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— В границы благоустройства вошли участок Внуковского шоссе от Железнодорожной улицы до пересечения с Полевой улицей, территория бывшего поселка Изваринской Школы, улицы Григория Александрова, Игоря Ильинского, Любови Орловой, Леонида Утесова и Исаака Дунаевского, — отметил заммэра.

В ходе благоустройства специалисты также убрали кабельную канализацию, проложили новые водосточные сети, заменили более cеми тысяч «квадратов» асфальта и установили более 40 новых фонарей, передает официальный сайт мэра Москвы.

14 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалисты благоустроят территории, которые прилегают к 34 транспортным объектам, уже в этом году. Работы коснутся участков у восьми станций метро, девяти станций Московских центральных диаметров и четырех транспортных узлов. Всего в порядок приведут более 321 гектара.