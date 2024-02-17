Улица в честь разведчика Геворка Вартаняна появилась в Москве

В поселении Сосенском, расположенном в НАО, появилась новая улица, названная в честь успешного разведчика и героя СССР Геворка Вартаняна. Событие приурочено к 100-летию со дня рождения полковника. Об этом в субботу, 17 февраля, рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

— Названия улиц отражают историю и культуру города и нашего народа. Именование улиц в честь выдающихся личностей позволяет не только увековечить их достижения и заслуги, но и сохранить память о них для будущих поколений, — подчеркнул Емельянов.

Названная в честь героя улица расположена рядом со школой № 2070. Это учебное заведение уже четвертый год носит имя Геворка Вартаняна. В школе даже есть небольшой музей, посвященный герою Великой Отечественной войны и его супруге, передает официальный сайт мэра Москвы.

Памятное мероприятие в честь 100-летия легендарного разведчика Героя Советского Союза Геворка Вартаняна состоится в столичном Музее Победы 17 февраля. В рамках работы выставки «Без права на славу, во славу державы» участникам представят несколько новых портретов Геворка Вартаняна, фильмы, книги и документы о легендарном разведчике.