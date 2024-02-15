В Москве появились автоматы с замороженной пиццей

В Москве появились вендинговые аппараты, в которых продается замороженная пицца. Будут ли они востребованы, учитывая, что похожую заморозку можно найти почти в любом продуктовом магазине?

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В отличие от пиццематов, которые выпекают или разогревают готовую пиццу, автомат играет роль "умного" холодильника с камерой видеонаблюдения. За стеклянной дверцей на полках лежит замороженная пицца разных видов. "Кругляши" диаметром 24 сантиметра стоят от 369 рублей. Выбираешь пиццу, оплачиваешь банковской картой и забираешь. Дома останется разогреть десять минут в духовке. Как утверждает производитель, пицца по вкусу не уступает ресторанным и магазинным аналогам.

Опрошенные "РГ" эксперты говорят: выдержать жесткую конкуренцию вендингу будет сложно. Полуфабрикаты, по мнению декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерины Безсмертной, всегда уступают готовому продукту. Ведущий эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Петр Щербаченко говорит, что успех таких автоматов зависит от их преимуществ перед обычными супермаркетами.

Первые автоматы уже установлены напротив касс в трех сетевых супермаркетах на улицах Обручева, Митинской и Твардовского, еще один - в торговом центре "У Речного". Устройства, считают эксперты, могли бы еще прижиться в поликлиниках, МФЦ и парках. По мнению старшего преподавателя кафедры маркетинга Государственного университета управления Петра Тазова, автоматы могут быть востребованы в вузах и офисах, где есть микроволновки.