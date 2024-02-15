Оттепель в выходные в Москве сменится морозами до минус 18

— В субботу днем резко меняется ситуация, потому что циклон начинает вытеснять антициклон. И воздушные массы будут перемещаться с юго-запада, они будут теплые. И в субботу во второй половине дня температура будет повышаться до 0 — минус 2 градусов. Даже на юге области — до плюс 1. В общем, оттепельная погода, — пояснил синоптик.