Вильфанд: Оттепель в выходные в Москве сменится морозами до минус 18
В предстоящие выходные в столице ожидается оттепель, которая уже в начале следующей недели сменится морозами до минус 18. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— В субботу днем резко меняется ситуация, потому что циклон начинает вытеснять антициклон. И воздушные массы будут перемещаться с юго-запада, они будут теплые. И в субботу во второй половине дня температура будет повышаться до 0 — минус 2 градусов. Даже на юге области — до плюс 1. В общем, оттепельная погода, — пояснил синоптик.
Кроме того, в начале уик-энда ожидаются осадки в виде небольшого мокрого снега. Температура воздуха в воскресенье — от ноля до минус 5 ночью, днем от минус 1 до плюс 1, по области — до плюс 2.
На следующей неделе жителей столицы ожидает очередное понижение температуры до минус 15 - минус 18 градусов, передает «Интерфакс».
За минувшую ночь в столичном регионе высота снежного покрова достигла показателя 54 сантиметра, что в 1,5 раза превысило климатическую норму. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада, накрывшего столицу. Специалисты уделяют особое внимание очистке от снега пешеходных зон и тротуаров. В уборке задействовано необходимое количество сил и техники.