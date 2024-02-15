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Минтранс: поезда по ВСМ Москва — Санкт-Петербург будут ходить каждые 15 минут

Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что поезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург будут ходить с частотой 10-15 минут.

Поезда по ВСМ Москва — Петербург будут ходить каждые 15 минут
© РИА Новости

Такое заявление он сделал в ходе доклада на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По слова главы Минтранса, на строительство ВСМ потребуется более 600 млрд рублей из бюджета. Савельев уточнил, что для первой партии из 28 поездов будет необходимо 148 млрд рублей.

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В конце августа Минтранс России сообщил о начале работы над ВСМ из Москвы в Петербург.

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