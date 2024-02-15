Поезда по ВСМ Москва — Петербург будут ходить каждые 15 минут

Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что поезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будут ходить с частотой 10-15 минут.

Такое заявление он сделал в ходе доклада на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По слова главы Минтранса, на строительство ВСМ потребуется более 600 млрд рублей из бюджета. Савельев уточнил, что для первой партии из 28 поездов будет необходимо 148 млрд рублей.