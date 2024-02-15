В Москве выпало два метра снега

В столице за текущую зиму уже выпало 2,06 метра снега при норме 1,52 метра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

© Lenta.ru

По его словам, такие осадки являются нормой для коммунальных служб.

«Мы не даем зиме победить нас», — заявил Бирюков.

В настоящее время в ликвидации последствий снегопада задействовано 14,5 тысячи единиц техники и 165 тысяч человек.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что из-за обильных снегопадов в ближайшие дни высота сугробов в Москве увеличится на 7-10 сантиметров. Выпадет не менее 20 процентов месячной нормы осадков.