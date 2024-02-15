Государственный музей Пушкина откроет выставку к 225-летию со дня рождения поэта

В Государственном музее Пушкина 20 февраля состоится открытие экспозиции, приуроченной к 225-летию со дня рождения писателя и поэта. Об этом в четверг, 15 февраля, в рамках пресс-конференции рассказал директор культурного учреждения Евгений Богатырев.

— Выставка сейчас уже на 70–80 процентов готова. Она будет размещена практически во всех экспозиционных и выставочных пространствах нашего Государственного музея Пушкина, нашего основного главного здания Пушкинского музея на улице Пречистенка, — отметил директор музея.

В выставочной экспозиции представлено более 1,5 тысячи экспонатов, собранных из свыше чем 40 архивов и музеев. Гости смогут увидеть подлинные автографы литератора и его рукописи. В числе предоставивших реликвии учреждений числятся Музей Кремля и Всероссийский музей Пушкина в Санкт-Петербурге, передает агентство городских новостей «Москва».

Студенты колледжа представили свои художественные работы в музее С. А. Есенина. Бесплатно посетить выставку и ознакомиться с творчеством студентов Московского издательско-полиграфического колледжа имени И. Федорова можно до 25 февраля очно и в онлайн-формате.