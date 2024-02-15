Сильнейший снегопад продлится в Москве до вечера

Сильный снегопад продлится в Москве до вечера четверга, наиболее интенсивные осадки выпадут в столичном регионе до обеда. Такой прогноз дает метеоролог Татьяна Позднякова.

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По ее словам, на ВДНХ за 12 часов выпало уже 6 мм осадков, в МГУ - 9 мм. Средний прирост свежевыпавшего снега в Москве составил 9 см.

"Много снега выпало и на территории Новой Москвы, здесь прирост высоты снежного покрова достигал 8 см. В Наро-Фоминске за ночь выпало 12 мм осадков", - написала метеоролог в своем Telegram-канале.

И уточнила, что накрывший столичный регион снегопад уже стал самым сильным в нынешнем году в Можайске и Наро-Фоминске. После полудня интенсивность снегопада уменьшится, но выпавший за сутки снег может и в Москве оказаться самым сильным в текущем году.