На станции «Пушкинская» перекрыли два выхода из-за пожара в «Известия холле»

Два выхода из метро на станции «Пушкинская» в Москве перекрыли из-за пожара в «Известия холле». Об этом сообщили корреспонденту РИА Новости сотрудники метрополитена.

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На данный момент перекрыты выходы 1 и 2 из метро, отметил сотрудник.

В центре Москвы утром 15 февраля загорелось здание «Известия холл», огнем оказалась охвачена кровля здания. Пожар начался во внутреннем дворе — загорелись бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms.

Позже представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявили о перекрытии трех полос по Тверской улице в сторону Садового Кольца. Также из-за пожара было остановлено движение транспорта по одной из четырех полос по Большому Путинковскому переулку.

В итоге произошло обрушение металлического купола внутри двора горящего здания.