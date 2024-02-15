В аэропортах Москвы из-за снегопада ухудшилась видимость

Видимость ухудшилась в аэропортах Москвы из-за снегопада, в частности во Внуково - до 600 м. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Telegram-канале.

"В Москве снег начался в 3 часа ночи и к 6 утра уже выпало 2 мм осадков, диаметр отложения льда - 4 мм. <...> Из-за снегопада видимость ухудшилась в столичных аэропортах: Внуково - 600 м, Шереметьево - 800 м, Жуковский - 900 м, Остафьево - 1,2 км", - написал синоптик.

На западе Подмосковья, по данным Тишковца, выпало более трети от месячной нормы снега. В Можайске, например, - 13 мм осадков.

"В Центральной России больше всего снега выпало в Калужской области (Сухиничи - 15 мм, месячная норма 36 мм) и Смоленской области (Вязьма - 15 мм, месячная норма 34 мм)", - добавил синоптик.

Согласно прогнозу Тишковца, снег до середины дня будет усиливаться.