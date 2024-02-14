Дептранс Москвы запустил в режим обкатки без пассажиров третью "Иволгу 4.0"

Столичный Дептранс заявил об обкатке в режиме без пассажиров уже трех новых "Иволги 4.0", которые предназначены специально для Московских центральных диаметров (МЦД).

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Подчеркивается, что поезда были закуплены столичным метрополитеном в рамках инфраструктурного кредита. Сейчас их уже передали в аренду перевозчику – ЦППК. В ведомстве уточнили, что поезда проверяют на надежность и безопасность на участке от Нахабино до Волоколамска.

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, поезд разработали и создали в крупнейшем российском предприятии транспортного машиностроения – Трансмашхолдинге. Выпускаются составы на Тверском вагоностроительном заводе, пояснил он.

"Современный поезд "Иволга 4.0" сочетает в себе инновационные решения и технологии для быстрых и комфортных поездок. Среди его особенностей – третья дверь в промежуточных вагонах, которая позволит пассажирам быстрее заходить и выходить из поезда", – рассказал Ликсутов.

Первую обкатку поезд начал еще 21 января, рассказывали ранее в пресс-службе департамента. Подчеркивалось, что у нового поезда также обновился дизайн снаружи и изнутри.