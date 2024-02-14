В Музее Победы отметят 100-летие разведчика Геворка Вартаняна

Памятное мероприятие в честь 100-летия легендарного разведчика Героя Советского Союза Геворка Вартаняна состоится в столичном Музее Победы 17 февраля. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

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В рамках работы выставки «Без права на славу, во славу державы» участникам представят несколько новых портретов Геворка Вартаняна, фильмы, книги и документы о легендарном разведчике. На мероприятие приглашены народный художник Российской Федерации Никас Сафронов, историк разведки, писатель Николай Михайлович Долгополов и другие гости.

Мероприятие проводится по инициативе Службы внешней разведки и Фонда «Служу России».

В Музее Победы 14 февраля прошла встреча членов молодежного движения «Волонтерская рота боевого братства» с ветеранами Афганской войны и героями СССР. Мероприятие приурочено к 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, а его участниками стали порядка 250 человек.