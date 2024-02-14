Новый поток архивного проекта стартовал для столичных школьников

В Москве стартовал новый поток проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения». Школьники и студенты колледжей знакомятся с историей города через биографии известных людей и примеряют на себя роль исследователей. Об этом в среду, 14 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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В третьем потоке проекта ребята ознакомились с более чем 200 документами, принадлежавшими химику-органику Александру Несмеянову, физику-теоретику Игорю Тамму, одному из родоначальников современной аэромеханики и аэродинамики Сергею Чаплыгину и многих других. Школьники увидели Главархив изнутри и узнали, как хранят и реставрируют документы.

Результаты работы были представлены на защите проектов. Всего за три потока школьники изучили более 700 документов российских ученых и деятелей культуры.

— Ученики изучают исторические факты о том времени, исследуют почерки тех, кто жил более 100 лет назад, презентуют свои результаты друг другу и специалистам Главархива. Итогом каждого потока становится включение в реестр уникальных документов Москвы части материалов, с которыми работали школьники. Сейчас в эти документы вошли студенческие дела Александра Ферсмана, Георгия Габричевского, Николая Жуковского, Сергея Вавилова и Сергея Обручева, — приводит слова Анастасии Раковой официальный сайт мэра Москвы.

В столичном Главархиве хранятся брачные обыски — генеалогические документы, которые становятся богатым источником информации для исследований. Такие книги составляли до 1917 года.