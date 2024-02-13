В Москве произошел климатический сдвиг

Климат в столице за последние 40 лет сместился на месяц, температура летом и зимой стала выше, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов.

По его словам, температура воздуха в летний период увеличилась на полтора-два градуса, а в зимний — выросла на три и даже на четыре градуса.

«У нас теперь июнь стал таким же как июль 40 лет назад. А зимой, соответственно, мы уже дошли до разницы между февралем и мартом», — пояснил Семенов.

По его мнению, в ближайшей перспективе февраль будет такой же, как март 40 лет назад. Кроме того, осень стала наступать позже.