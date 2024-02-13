Семенов: в Москве произошел климатический сдвиг
Климат в столице за последние 40 лет сместился на месяц, температура летом и зимой стала выше, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов.
По его словам, температура воздуха в летний период увеличилась на полтора-два градуса, а в зимний — выросла на три и даже на четыре градуса.
«У нас теперь июнь стал таким же как июль 40 лет назад. А зимой, соответственно, мы уже дошли до разницы между февралем и мартом», — пояснил Семенов.
По его мнению, в ближайшей перспективе февраль будет такой же, как март 40 лет назад. Кроме того, осень стала наступать позже.
Ученый заметил, что продолжительность зимы в целом сократилась на две недели. Он уточнил, что если ранее температура воздуха пересекала отметку в ноль градусов в начале ноября, то сейчас это происходит в его середине.