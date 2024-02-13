В РАН заявили о заметном потеплении климата в Москве за последние 40 лет

«Летом температура увеличилась на полтора-два градуса, в зимние месяцы — на три и даже на четыре градуса. Например, летом разница между температурой июня и июля как раз два градуса. То есть у нас теперь июнь стал таким же, как июль 40 лет назад», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».