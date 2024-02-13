В "Аптекарском огороде" расцвел цветок с запахом гнилого мяса
Цветок Язык дьявола с запахом мяса расцвел в Москве. Как сообщает пресс-служба Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", цветение необычного цветка совпало с празднованием Китайского Нового года.
Расцвело необычное растение (Азиатский аморфофаллус коньяк, или Трупный цветок, или Язык дьявола) в субтропической оранжерее. Основная его особенность в том, что цветок источает сильный запах гнилого мяса. Как сообщает пресс-служба "Аптекарского огорода", всего в коллекции сада представлено 3 вида Языка дьявола - коньяк, изменчивый и Ламба. Родовое название растения - Аморфофаллус - связано с необычной формой его почти метрового соцветия. В природе Язык дьявола встречается в восточной части тропической Азии, в том числе на южных островах Японии. Необычный запах цветков растения, а также их бордово-коричневый цвет, а также маслянистые капельки сока привлекают мух. Они в природе являются опылителями этого растения.
Кстати, в Японии Аморфофаллус коньяк известен еще с VI века и применяется в лечебном питании на протяжении 1500 лет. Сейчас его выращивают в Китае, Корее, Японии и Юго-Восточной Азии ради крахмалистых клубней, из которых получают муку и желе. В кухне веганов это желе применяется в качестве растительной замены желатина.