В "Аптекарском огороде" расцвел цветок с запахом гнилого мяса

Расцвело необычное растение (Азиатский аморфофаллус коньяк, или Трупный цветок, или Язык дьявола) в субтропической оранжерее. Основная его особенность в том, что цветок источает сильный запах гнилого мяса. Как сообщает пресс-служба "Аптекарского огорода", всего в коллекции сада представлено 3 вида Языка дьявола - коньяк, изменчивый и Ламба. Родовое название растения - Аморфофаллус - связано с необычной формой его почти метрового соцветия. В природе Язык дьявола встречается в восточной части тропической Азии, в том числе на южных островах Японии. Необычный запах цветков растения, а также их бордово-коричневый цвет, а также маслянистые капельки сока привлекают мух. Они в природе являются опылителями этого растения.