«Со значением «плюс»: стало известно, какой будет погода в начале марта в Москве
В начале марта аномальная температура воздуха в столичном регионе будет положительной. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Она уточнила, что окончательный прогноз погоды на начало весны станет известен лишь в конце февраля, но уже сейчас есть данные о том, что март будет комфортным.
— Температуры воздуха в начале первого весеннего месяца будут положительными. То есть в пределах одного градуса со значением «плюс», — уточнила метеоролог Позднякова.
Если учитывать, что в столичном регионе средний температурный показатель в марте составляет порядка минус одного градуса, можно рассчитывать на то, что средняя температура марта будет около нуля градусов.
— Прошу обратить внимание, что речь идет именно о средних температурных значениях. Это не означает, что на протяжении всего марта температура будет держаться на нулевом показателе, — акцентировала метеоролог.
Спикер добавила, что в целом в марте значения колеблются от минус двух градусов до плюс одного, заключила Позднякова.