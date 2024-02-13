В Москве за 13 лет обновили и благоустроили 138 водоемов

Из 138 благоустроенных водоемов в Москве в прошлом году работы велись на 39 объектах. Расскажем, как приводят в порядок и восстанавливают малые реки, пруды и озера.

Как написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, среди очищенных и благоустроенных водных объектов прошлого года были Верхний и Нижний Бехтеревские (Корнеевские) пруды, Алтуфьевский пруд, русловые участки речек Сетунь, Раменка, Нищенка и других. При этом самые масштабные работы шли на двух Лианозовских прудах в одноименном парке, восьми прудах в Лефортовском парке, 16 прудах-регуляторах в районе Марьино и в пруду "Дворца Пионеров".

Работы на этих объектах начались с наступлением тепла. Специалисты сначала спустили воду, затем очистили дно от илового осадка и грунта. К слову, всего было извлечено 109 тыс. кубометров ила. Отремонтировали на прилегающих территориях шесть километров береговых полос, создав, где это было возможно, спортивные площадки, места для отдыха. В каждом пруду создали биоплато. А общее количество водных растений, населяющих эти эко-островки, составляет 65 тыс. Проведенная работа позволила углубить пруды, сделать воду чистой и прозрачной, более того, создать самоочищающиеся экосистемы. То есть с наступлением тепла пруды не зацветут.

Такая забота о водных объектах неслучайна. Они являются важной составляющей формирования городской среды, создают благоприятные климатические условия, а самое главное - являются популярным местом отдыха жителей. Поэтому ежегодно специалисты проводят обследования и проверки состояния рек, прудов и озер. При необходимости принимается решение о реконструкции. Составляют списки объектов осенью, причем москвичи могут подать свои предложения по благоустройству.