Движение в районе пересечения улиц Правды и 5-й Ямского Поля ограничили до весны

С 12 февраля до 26 апреля 2024 года ограничено движение на нескольких участках в районе пересечения улицы Правды и пятой улицы Ямского Поля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Также на некоторых участках ограничения недоступна парковка. Обращайте внимание на знаки, — говорится в сообщении.

На участках улицы Правды, 5-й улицы Ямского Поля и переулка Расковой недоступны для движения одна–две полосы, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В нескольких столичных округах ограничат движение транспорта. Такие ограничения связаны со строительными работами и реконструкцией инженерных сетей на этих участках. Также здесь будет проводиться спортивное мероприятие.

До 19 апреля будут перекрыты части улиц Зеленовки и Школьной, а также проезд в районе СНТ «Рязаново» в Новой Москве.